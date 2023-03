Coreia do Norte testa novo drone submarino de ataque nuclear

A Coreia do Norte testou, esta semana, um novo drone submarino de ataque nuclear, em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul, reportou a agência estatal norte-coreana (KCNA) nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil).



Durante as manobras, ocorridas entre terça e quinta-feira, o Exército norte-coreano ativou e testou o novo sistema de armamento, cujo objetivo é "provocar um tsunami radioativo em larga escala" com uma explosão submarina, segundo a KCNA. "Esse drone de ataque submarino pode ser implantado em qualquer costa e porto, ou ser rebocado por um navio de superfície para o seu funcionamento."



A "arma secreta" foi colocada sob a água em frente à província de Hamgyon do Sul, na última terça-feira. Dois dias depois, foi detonada uma ogiva de teste, descreveu a agência.



A Coreia do Norte lançou vários mísseis de cruzeiro ontem, segundo o Exército sul-coreano, que realiza manobras conjuntas de longo alcance com os Estados Unidos. Pyongyang considera estas manobras uma ameaça e uma possibilidade de invasão do seu território, e alertou em várias ocasiões que responderia aos exercícios de "forma maciça".