EUA busca repatriar cidadãos que permanecem no Afeganistão

Os Estados Unidos buscam repatriar cerca de 40 cidadãos que ainda estão no Afeganistão, declarou, nesta quinta-feira (23), em audiência parlamentar o secretário de Estado americano, Antony Blinken, questionado sobre a retirada caótica daquele país em agosto de 2021.



"Existem 175 autodenominados americanos no Afeganistão, com os quais estamos em contato. Quarenta e quatro deles estão prontos para ir, e estamos trabalhando nisso", disse Blinken, observando que Washington ajudou 975 americanos a deixar o Afeganistão desde 31 de agosto de 2021.



A cifra inclui apenas pessoas cujo retorno o governo facilitou diretamente. Outras puderam voltar ao país por meios próprios, segundo um porta-voz.



Blinken também citou "vários americanos detidos pelos talibãs que os Estados Unidos buscam libertar", ressaltando que não poderia dar detalhes a respeito, "a pedido de suas famílias".



O diplomata falou perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, dominado pela oposição republicana. Vários deputados, incluindo o presidente da comissão, Michael McCaul, denunciaram "o fiasco" da retirada americana do Afeganistão e exigiram que o Departamento de Estado entregue documentos confidenciais. Caso contrário, o comitê ameaçou forçar o governo a fornecer os documentos.



"Não descansarei até obter respostas, e iremos obtê-las, mesmo se isto significar subir toda a cadeia de comando para fazê-lo", afirmou McCaul, que havia convidado a mãe de um fuzileiro naval morto em 26 de agosto de 2021 em um ataque perto do aeroporto de Cabul no qual morreram 13 soldados americanos e 170 civis afegãos.



No centro da polêmica está um telegrama diplomático confidencial que rechaça a decisão do presidente Joe Biden de ordenar a retirada das tropas americanas do Afeganistão. O Departamento de Estado se nega a entregar o telegrama, alegando necessidade de proteger as comunicações confidenciais.



Ao assumir o controle da Câmara dos Representantes, após as eleições legislativas de novembro passado, a oposição republicana prometeu abrir investigações sobre a retirada do Afeganistão, entre outros temas. As imagens da evacuação caótica de americanos e afegãos no aeroporto de Cabul em 2021 comoveram os Estados Unidos e deram a volta ao mundo.