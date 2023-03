Ucrânia anuncia contraofensiva iminente em Bakhmut e pede mais armas

A Ucrânia anunciou, nesta quinta-feira (23), uma contraofensiva iminente em Bakhmut, no leste do país, e alertou os aliados europeus que a demora na entrega de caças e mísseis de longo alcance poderia prolongar a guerra com a Rússia.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou a visitar a província de Kherson, no sul do país, parcialmente ocupada por tropas russas, um dia depois de aparecer na linha de frente perto de Bakhmut.



No trem de volta a Kiev, Zelensky descreveu a devastação nessa região após mais de um ano de guerra, em um vídeo destinado aos líderes da União Europeia (UE) reunidos em uma cúpula em Bruxelas.



Zelensky agradeceu à UE pela decisão de enviar mais projéteis para a Ucrânia, mas insistiu na necessidade de receber caças modernos para lutar contra os russos.



"Não podemos atrasar a transferência de armas para nossos soldados, que podem proteger os ucranianos do terror", afirmou Zelensky.



A Eslováquia anunciou a entrega de uma primeira leva de quatro caças MiG-29, de um total de 13 prometidos.



Até o momento, o restante do bloco europeu se recusa a entregar a Kiev aviões fabricados em países ocidentais.



- Contraofensiva iminente em Bakhmut -



O chefe das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmou que lançará uma contraofensiva em Bakhmut, palco, durante meses, da mais longa e feroz batalha da guerra que começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia.



"O agressor não se rende em sua tentativa de tomar Bakhmut a qualquer custo, apesar das perdas humanas e materiais", afirmou no Telegram.



"Sem poupar nada, eles estão perdendo muita força e ficando esgotados. Muito em breve vamos aproveitar esta oportunidade, como fizemos perto de Kiev, Kharkiv, Balakliya e Kupiansk", acrescentou, em referência às contraofensivas bem-sucedidas do ano passado.



Bakhmut, destruída e abandonada pela maioria de seus 70 mil habitantes, está localizada na bacia do Donbass, parcialmente ocupada por separatistas pró-Rússia desde 2014 e que Moscou pretende controlar integralmente.



Apoiado pelo grupo paramilitar Wagner, o Exército russo cerca Bakhmut por norte, leste e sul, o que complica a entrega de suprimentos aos soldados ucranianos.



No entanto, o comando militar de Kiev aposta em uma guerra de desgaste antes de passar para a ofensiva.



- Visita a Kherson -



Em Kherson, mais ao sul, Zelensky visitou a devastada cidade de Posad Pokrovske, que esteve nas mãos do Exército russo até o outono de 2022.



"Falei com os moradores sobre seus problemas e necessidades", escreveu Zelensky nas redes sociais.



O presidente ucraniano também visitou uma central elétrica afetada pelos bombardeios russos do inverno contra a infraestrutura ucraniana.



As tropas russas ocuparam grande parte desta província no início da guerra, incluindo a capital homônima, mas tiveram de se retirar da parte norte em novembro, após uma contraofensiva ucraniana. Essa retirada foi vista como um grave revés para o presidente russo, Vladimir Putin, que algumas semanas antes havia reivindicado a anexação de toda a região.



- UE debaterá crianças levadas -



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou, nesta quinta-feira, que vai promover uma conferência para debater a situação das crianças levadas pela Rússia durante o atual conflito com a Ucrânia.



"O que está acontecendo lá com a deportação de crianças é um aspecto horrível dos tempos sombrios de nossa história. É um crime de guerra", acusou Von der Leyen ao final da cúpula de líderes da União Europeia em Bruxelas.



Enquanto isso, o governo do Reino Unido apresentou planos para enviar munições de urânio empobrecido para a Ucrânia, eficazes contra blindados, mas que contêm material tóxico.



Moscou alertou na quarta-feira que tal envio significaria uma "séria" escalada do conflito, mas o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, garantiu nesta quinta que os aliados estavam respeitando as "normas internacionais".



"O que é perigoso é a guerra, que está ceifando milhares de vidas", disse Stoltenberg à AFP, na inauguração de uma nova frota de aviões de reabastecimento aéreo da Otan e da UE em uma base aérea holandesa.



"A coisa mais importante que pode ser feita para reduzir os riscos é que o presidente Putin pare a guerra", concluiu.