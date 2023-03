O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comprometeu, nesta quinta-feira (23), a "restabelecer a unidade" no país para evitar uma "cisão da nação", após meses de protestos multitudinários contra o projeto do governo de reformar o sistema judiciário.



O premiê de direita afirmou que está decidido a impulsionar esta reforma, mas disse que buscaria uma solução aceitável para os apoiadores e os críticos do projeto, denunciado pelos manifestantes como uma ameaça à democracia israelense.