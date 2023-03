Ucrânia admite erro em informação sobre retirada russa de cidade em Kherson

O exército ucraniano admitiu, nesta quinta-feira (23), ter cometido um erro ao anunciar que as tropas russas tinham se retirado da cidade de Nova Kakhovka, no sul de Kherson.



"Os ocupantes ainda estão temporariamente em Nova Kakhovka. A informação sobre a suposta retirada desta cidade por parte do inimigo foi divulgada após o uso equivocado dos dados disponíveis", informou pelo Telegram o estado-maior ucraniano.



Um responsável pela ocupação russa na região também desmentiu qualquer recuo do exército russo nessa cidade.



"Declaro oficialmente que todo o contingente militar russo em Nova Kakhovka, assim como em outros lugares da margem esquerda do [rio] Dnipro, permanece em suas posições", declarou Vladimir Saldo pelo Telegram.



A maior parte da região de Kherson foi ocupada pelas tropas de Moscou pouco depois da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Mas, em novembro, Kiev reconquistou grandes porções do território com uma contra-ofensiva, entre elas a capital homônima da região.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou a região nesta quinta, no dia seguinte a uma visita a Bakhmut e Kharkiv, no front leste da guerra.