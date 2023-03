Um milhão de pessoas protestam na França contra reforma da Previdência

O nono dia de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron reuniu, nesta quinta-feira (23), 1,089 milhão de pessoas na França, segundo o Ministério do Interior.



Este balanço é inferior em 200.000 pessoas ao recorde de mobilização, registrado em 7 de março. A central sindical CGT estimou em 3,5 milhões o numero de manifestantes nos dois casos.



A marcha em Paris bateu um recorde, com 119.000 manifestantes, segundo o Ministério, e 800.000, segundo o sindicato CGT.



O dia de paralisação e manifestações é o primeiro desde que Macron decidiu adotar por decreto sua impopular reforma previdenciária, contra a qual se opõem todos os sindicatos e dois em cada três franceses, segundo pesquisas.



Esta decisão, anunciada na quinta-feira passada e confirmada na segunda com o repúdio de duas moções de censura contra o governo, gerou um recrudescimento da tensão na França.



Desde então, centenas de pessoas, a maioria jovens, participam de protestos espontâneos, marcados pela queima de latas de lixo e denúncias de violência policial.



A mobilização desta quinta, onde foram registrados distúrbios em Paris e outras cidades, como Rennes e Nantes, era considerada chave para saber se os sindicatos conseguirão manter os protestos com o tempo.



Seu objetivo é a retirada do plano, que adia a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir por 43 anos, e não 42 como é agora, para se ter direito à aposentadoria integral.



A saga da reforma da Previdência é uma fase de desgaste, com um governo inflexível e ansioso por deixar para trás o conflito social e uma oposição - política, sindical e popular - disposta a manter a queda de braço e, inclusive, intensificá-la.