O exército ucraniano admitiu, nesta quinta-feira (23), ter cometido um erro ao anunciar que as tropas russas tinham se retirado da cidade de Nova Kakhovka, no sul de Kherson.



"Os ocupantes ainda estão temporariamente em Nova Kakhovka. A informação sobre a suposta retirada desta cidade por parte do inimigo foi divulgada após o uso equivocado dos dados disponíveis", informou pelo Telegram o estado-maior ucraniano.