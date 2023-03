EUA proíbe entrada de funcionários judiciais do Paraguai por 'corrupção'

Os Estados Unidos proibirão a entrada de outros três paraguaios, o membro do Conselho da Magistratura Jorge Bogarín, outro funcionário judicial e um ex-diretor da autoridade de aviação civil, por "corrupção significativa", informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (23).



O governo de Joe Biden acusa Bogarín, membro do Júri de Magistrados (JEM), o assessor Vicente Ferreira e o ex-titular da Direção da Aeronáutica Civil (Dinac) Edgar Melgarejo de "participação em corrupção significativa", disse o porta-voz do Departamento de Estado Vedant Patel em um comunicado.



A designação implica que eles não poderão obter um visto para entrar nos Estados Unidos e inclui seus familiares imediatos.



"As ações dos Estados Unidos hoje reafirmam que há consequências para aqueles que interrompem o progresso do fortalecimento da democracia por meio de atividades corruptas", acrescentou o porta-voz.



Patel alertou que Washington "continuará a promover a responsabilização daqueles que abusam do poder público para ganho pessoal".



Os três últimos se somam à lista de paraguaios suspeitos de corrupção, incluindo o vice-presidente Hugo Velázquez e o ex-presidente Horacio Cartes, acusados de participar "da corrupção sistêmica que minou as instituições democráticas do Paraguai".