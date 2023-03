O ministério da Defesa da Ucrânia assegurou, nesta quinta-feira (23), que as tropas russas se retiraram da cidade de Nova Kakhovka, na região sul de Kherson, apesar da falta de informações sobre combates recentes nesta região.



"Em 22 de março de 2023, todas as unidades do exército de ocupação mobilizadas na localidade de Nova Kakhovka, na região de Kherson, deixaram a cidade", informou a pasta em nota, sem que a informação pudesse ser confirmada com fontes independentes.