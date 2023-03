Zelensky agradece UE por munições, mas pede mísseis e caças

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, agradeceu aos líderes da União Europeia (UE), nesta quinta-feira (23), pelos planos de entrega de munições, mas alertou sobre atrasos no envio de mísseis de longo alcance e caças, disse uma autoridade europeia.



No primeiro dia de uma cúpula de dois dias em Bruxelas, os líderes do bloco fizeram um contato por videoconferência com Zelensky, que falou de um trem enquanto retornava do front para a capital, Kiev.



Um funcionário da UE acrescentou que na conversa - que chegou a ser interrompida em uma ocasião - Zelensky disse que atrasos em cinco áreas críticas podem prolongar a guerra.



Trata-se, disse Zelensky, de atrasos na entrega de mísseis de longo alcance, aviões de combate modernos, a não imposição de novas sanções à Rússia, a falta de progresso no pedido da Ucrânia para ingressar na UE e no programa de paz ucraniano.



Segundo a fonte, Zelensky também narrou aos seus homólogos europeus o clima de devastação que presenciou na região de Kherson, no leste do país e parcialmente ocupada pela Rússia.



Durante a semana, os representantes permanentes dos 27 países da UE em Bruxelas aprovaram um plano de cerca de dois bilhões de euros (o equivalente a 11,49 bilhões de reais) para fornecer os cartuchos e munições solicitados pela Ucrânia.



O plano prevê destinar um bilhão de euros em fundos compartilhados para que os países do bloco encontrem em suas reservas estratégicas projéteis que possam ser enviados rapidamente para a Ucrânia.



Uma segunda fase inclui um pacote de mais um bilhão de euros em compras conjuntas de projéteis de 155 milímetros, e a terceira fase do plano visa ampliar a capacidade de produção das empresas europeias de defesa.



A quantidade de munição e projéteis de 155 mm usados pela Ucrânia excede em muito a capacidade de produção dos países da UE, que agora se encontra com suas próprias reservas estratégicas em níveis historicamente baixos.



Em relação à adesão da Ucrânia à UE, o bloco concedeu ao país a condição de "país candidato" a aderir, mas o processo é extraordinariamente complexo e demora geralmente vários anos, um atraso que, em alguns casos, já superou uma década de negociações.



Até agora, a Eslováquia anunciou sua intenção de entregar quatro aeronaves MiG-29 de fabricação soviética à Ucrânia.