Festival de cinema latino-americano de Paris terá primeira edição em abril

O Festival de Cinema Latino-americano de Paris (CLAP) vai celebrar sua primeira edição entre 11 e 16 de abril com a estreia do filme argentino "La barbarie", de Andrew Sala, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (23).



Criado pela associação Image et Parole, o festival inicia sua caminhada com a colaboração do Cinelatino de Toulouse, o grande evento anual do cinema latino-americano na Europa, que começa nesta sexta.



No total serão exibidos neste novo CLAP 16 filmes da região, oito deles na mostra competitiva.



O júri será formado pela diretora costa-riquenha Valentina Maurel ("Tengo sueños eléctricos"), pelo produtor Guillaume Morel e por Maité Peltier, encarregada do festival Filmar o Trabalho, de Poitiers (centro).



A intenção do CLAP é criar "um espaço, até agora inexistente, dedicado ao cinema de arte e ensaio produzido na América Latina", explicou no comunicado a Image et Parole.