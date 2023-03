Nova manifestação tensa contra a reforma judicial israelense

Dezenas de milhares de israelenses se manifestaram nesta quinta-feira (23) contra a reforma judicial do governo, em um novo dia de mobilização caracterizado por confrontos entre manifestantes e policiais.



A reforma busca aumentar o poder dos parlamentares sobre os magistrados. Segundo seus críticos, põe em risco o caráter democrático do Estado de Israel.



O parlamento israelense adotou nesta quinta-feira uma lei que limita a possibilidade de declarar um primeiro-ministro inapto para o cargo.



A oposição denunciou que se trata de um texto feito sob medida para o atual chefe de governo Benjamin Netanyahu.



Os deputados aprovaram, por 61 votos contra 47, a alteração que especifica as condições em que um primeiro-ministro pode ser declarado temporariamente inapto para o exercício das suas funções.



Após a reforma, o chefe do Executivo só pode ser declarado inapto em caso de incapacidade física ou mental, e apenas a pedido ou após votação do Governo por maioria de três quartos dos ministros.



Durante as manifestações contra a reforma, cerca de dez manifestantes foram detidos por perturbar a ordem pública em Tel Aviv, segundo a polícia.



As forças de segurança usaram canhões de água para dispersar a multidão que bloqueava a circulação, disse um jornalista da AFP no local.



Milhares de pessoas se reuniram em Jerusalém do lado de fora da residência do primeiro-ministro israelense Netanyahu, segundo dados da mídia israelense.



A polícia não forneceu dados sobre o número de manifestantes. Outros protestos menores foram registrados em Haifa (norte) e em Beer Sheva (sul).