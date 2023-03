Eslováquia entrega quatro caças MiG-29 para Ucrânia

A Eslováquia anunciou, nesta quinta-feira (23), que entregou à Ucrânia um primeiro lote de quatro caças MiG-29, de um total de 13 prometidos - disse a porta-voz do Ministério eslovaco da Defesa, Martina Kakascikova, em um comunicado.



"Os primeiros quatro caças MiG-29 foram entregues, de maneira segura, às Forças Armadas ucranianas", informou Martina.



A porta-voz acrescentou que os nove aparelhos restantes serão entregues "nas próximas semanas".



Na última sexta-feira (17), a Eslováquia anunciou que entregaria esses caças de design soviético para a Ucrânia, para ajudar o país a se defender da invasão russa.



Foi o segundo país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) a fazer este anúncio, depois de a Polônia ter anunciado sua próxima entrega de mais quatro caças MiG-29 às forças ucranianas.



A Eslováquia substituirá essas aeronaves por F-16 americanos até janeiro de 2024.



Bratislava decidiu no ano passado parar de usar seus MiGs, porque sua manutenção depende de empresas e trabalhadores russos. Desde então, República Tcheca e Polônia assumiram a proteção de seu espaço aéreo.



Na quinta-feira, a Eslováquia revelou que recebeu uma oferta de armas de US$ 1 bilhão, com desconto, por parte dos Estados Unidos, como compensação por sua promessa de doar 13 caças MiG-29 para a Ucrânia.



De acordo com o governo eslovaco, terá de pagar "apenas" cerca de US$ 340 milhões por esse pacote de armamento, que inclui 12 novos helicópteros Bell AH-1Z Viper, com acessórios, treinamento para pilotos e técnicos, e mais de 500 mísseis AGM-114 Hellfire.