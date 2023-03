Rei Charles III mantém viagem à França, apesar dos protestos contra reforma

O governo britânico afirmou nesta quinta-feira (23) "não ter conhecimento de nenhuma mudança de planos" sobre a visita de Charles III a Paris, em meio à onda de protestos generalizados na capital francesa contra a reforma da Previdência.



O rei britânico fará uma visita de Estado à França a partir de domingo (26), que provavelmente será alterada, devido às greves e multitudinárias manifestações.



"Não tenho conhecimento de nenhuma mudança de planos", disse hoje à imprensa um porta-voz de Downing Street, sede do Poder Executivo britânico.



Esta será a primeira viagem do monarca ao exterior desde que assumiu o trono em setembro do ano passado, após a morte da rainha Elizabeth II.



Acompanhado de sua esposa, a rainha consorte Camilla, ele deve permanecer no país até 29 de março, quando então viajará para a Alemanha, onde fica até 31 de março.



Está previsto que Charles III assista a uma cerimônia no Arco do Triunfo com o presidente francês, Emmanuel Macron, e compareça a um banquete no Palácio de Versalhes, perto de Paris. Depois disso, segue para Bordeaux, no sudoeste da França.



A programação pode, no entanto, ser alterada. Os sindicatos franceses mobilizados contra a reforma previdenciária anunciaram que a visita real está "na mira".



O Palácio de Buckingham disse monitorar de perto a situação.