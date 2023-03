Palestino morre ao ser atingido por tiros de soldados israelenses na Cisjordânia

Um palestino morreu ao ser atingido por tiros de soldados israelenses nesta quinta-feira (23) perto de Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, no primeiro dia do Ramadã, informou o ministério da Saúde palestino.



Amir Imad Abu-Khadija, 25 anos, foi "morto pelas forças de ocupação israelenses" em Tulkarem, afirmou o ministério, que citou vários tiros, incluindo um na cabeça.



O exército de Israel afirmou que efetuou uma operação em Shufa, perto de Tulkarem, para deter um suspeito de participar em vários ataques com armas de fogo contra israelenses.



"As forças de segurança cercaram o prédio onde o suspeito estava e ele apontou uma arma contra os soldados. As forças de segurança responderam com fogo letal", afirmou o exército.



O incidente aconteceu no primeiro dia do Ramadã - mês de jejum obrigatório para os muçulmanos praticantes -, e poucos dias após um encontro no Egito entre autoridades israelenses e palestinas para tentar reduzir a tensão.



Desde o início do ano, o conflito israelense-palestino provocou as mortes de 87 palestinos (membros de grupos armados e civis, incluindo menores de idade), 13 civis (incluindo três menores de idade) e um policial israelenses, além de uma cidadã ucraniana, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais.