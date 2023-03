Presidente da Ucrânia visita Kherson, região parcialmente ocupada pela Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, visitou nesta quinta-feira a região de Kherson, no sul do país e parcialmente ocupada pela Rússia, um dia após uma viagem até a frente de batalha leste.



"Viagem de trabalho à região de Kherson. A localidade de Posad Pokrovske, onde as casas e as infraestruturas civis foram danificadas em consequência da invasão russa em larga escala. Conversei com os moradores sobre seus problemas e necessidades", escreveu Zelensky nas redes sociais.



O chefe de Estado ucraniano também visitou uma estação de energia elétrica atingida por ataques russos durante o inverno.



De acordo com a conta da presidência no Telegram, o deslocamento prioriza a reconstrução da região de Kherson e Zelensky presidiu uma reunião sobre o tema.



Pouco depois do início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia ocupou grande parte da região de Kherson, incluindo a capital de mesmo nome.



Mas as tropas russas foram obrigadas a deixar a parte norte da região em novembro, após uma contraofensiva ucraniana.



Isto foi considerado um grande revés para o presidente russo Vladimir Putin, que algumas semanas antes havia reivindicado a anexação de toda a região.



Atualmente, a área liberada - que é uma região agrícola crucial para a Ucrânia -, e sobretudo a cidade de Kherson, são alvos de ataques diários da Rússia.



Na quarta-feira, Zelensky visitou Bakhmut, na frente leste, epicentro dos combates há vários meses, e a região de Kharkiv (nordeste).