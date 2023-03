Palestino morre ao ser atingido por tiros de soldados israelenses na Cisjordânia

Um palestino morreu ao ser atingido por tiros de soldados israelenses nesta quinta-feira (23) perto de Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, no primeiro dia do Ramadã, informou o ministério da Saúde palestino.



Amir Imad Abu-Khadija, 25 anos, foi "morto pelas forças de ocupação israelenses" em Tulkarem, afirmou o ministério, que citou vários tiros, incluindo um na cabeça.



Procurado pela AFP, o exército israelense não revelou informações sobre o incidente, que aconteceu no primeiro dia do Ramadã - mês de jejum obrigatório para os muçulmanos praticantes -, e poucos dias após um encontro no Egito entre autoridades israelenses e palestinas para tentar reduzir a tensão.



Desde o início do ano, o conflito israelense-palestiniano matou 87 palestinos (membros de grupos armados e civis, incluindo menores de idade), 13 civis (incluindo três menores de idade) e um policial israelenses, além de uma ucraniana, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.