Opositora bielorrussa insta seu país a romper relações com Rússia

A opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya instou seu país, nesta quarta-feira (22), a romper relações com a vizinha russa "colonialista", durante visita aos Estados Unidos.



"É hora de se opor à ingerência russa nos assuntos internos de Belarus", afirmou ela em uma entrevista coletiva no Congresso americano, em Washington.



Moscou "apoia o regime ilegítimo" e "realiza ações colonialistas", declarou a opositora de 40 anos, candidata à eleição presidencial de 2020 vencida por Alexander Lukashenko, que está no poder há três décadas.



Exilada, se tornou o rosto das forças democráticas em Belarus e inimiga do governo de Lukashenko. De Washington, pediu aos bielorrussos para romperem suas "estreitas relações com o agressor" russo.



"O agressor militar usa livremente o nosso território e o nosso espaço aéreo para atacar e ameaçar a Ucrânia", lamentou, ao pedir que o Exército russo "retire-se totalmente de Belarus".



Em março, um tribunal bielorrusso condenou Tikhanovskaya a 15 anos de prisão, em meio a uma repressão orquestrada pelo regime de Lukashenko.



A coletiva de imprensa da qual participou no Congresso foi organizada por dois senadores que lideram um grupo parlamentar de apoio à oposição bielorrussa.