Zelensky promete que Ucrânia 'responderá a todos os bombardeios russos'

A Ucrânia "responderá a todos os bombardeios" russos, prometeu o presidente Volodimir Zelensky nesta quarta-feira (22), depois de um ataque que deixou pelo menos sete mortos na região de Kiev e outro que deixou uma vítima em Zaporizhzhia (sul).



"Com certeza responderemos a todos os bombardeios dos ocupantes [russos] contra nossas cidades", disse o presidente após uma visita a posições ucranianas nos arredores da linha de frente em Bakhmut (leste).



"Todos os bombardeios russos receberão uma resposta militar, política e judicial", acrescentou.



Um ataque russo com drones atingiu, durante a madrugada, uma escola de ensino médio em Rzhyshchiv, cerca de 80 km ao sul de Kiev, deixando sete mortos e nove feridos, segundo as autoridades.



Em Zaporizhzhia, ao menos uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas no bombardeio de um edifício residencial, segundo as autoridades da cidade.