Premiê britânico, bilionário Rishi Sunak divulga declaração de rendimentos

Primeiro-ministro britânico, o bilionário conservador Rishi Sunak, publicou, nesta quarta-feira (22), suas declarações de rendimentos pessoais nos últimos três anos, após reiterados pedidos de transparência sobre suas finanças.



As declarações mostram que este ex-banqueiro de investimentos, filho de imigrantes indianos, pagou nesse período um total de 1,053 milhão de libras (cerca de 6,71 milhões de reais) em impostos, entre eles 432.493 libras (aproximadamente 2,8 milhões de reais) no ano passado.



Somando remunerações e rendimentos de capital, obteve 4,7 milhões de libras (R$ 30 milhões aproximadamente) durante esses três anos até 2022, dos quais 1,9 milhão de libras (R$ 12 milhões) no ano passado.



Sunak, de 42 anos, está sob pressão para tornar suas finanças públicas, desde que se soube que sua esposa, Akshata Murty, a riquíssima filha de um magnata indiano, tinha um status fiscal especial no Reino Unido que a isentava de impostos por seus rendimentos no exterior.



O opositor Partido Trabalhista tenta utilizar a riqueza de Sunak e sua esposa como prova de que o primeiro-ministro está totalmente desconectado da realidade dos britânicos comuns, assolados por uma grave crise pela disparada do custo de vida.



A lista de grandes fortunas do Sunday Times estima que o casal tem bens avaliados em 730 milhões de libras (cerca de 4,7 bilhões de reais), mais que o Rei Charles III.



GOLDMAN SACHS GROUP



Infosys