Polônia enviará embaixador a Israel após disputa sobre Segunda Guerra

O ministro israelense das Relações Exteriores, Eli Cohen, anunciou, nesta quarta-feira (22), que a Polônia voltará a enviar um embaixador a seu país, depois de um distanciamento que durou dois anos sobre o direito a reclamações pelos espólios da Segunda Guerra Mundial.



"Vim aqui para restaurar o relacionamento entre os dois países", disse o ministro Cohen, em entrevista coletiva conjunta com o chanceler Zbigniew Rau, na Polônia.



"Estou satisfeito que tenhamos chegado a um acordo sobre o retorno do embaixador polonês a Israel", acrescentou.



Ambos os países convocaram seus embaixadores em agosto de 2021, depois que a Polônia aprovou uma lei que dificultou a reivindicação de propriedades saqueadas durante a Segunda Guerra Mundial.



A Polônia defendeu que a lei fortaleceria o mercado imobiliário, mas essa posição foi criticada e considerada injusta para demandantes legítimos, incluindo sobreviventes do Holocausto e suas famílias.



Em julho de 2022, durante um apaziguamento do vínculo bilateral, Yacov Livne foi nomeado o novo embaixador de Israel na Polônia e apresentou suas credenciais.



Na entrevista coletiva de hoje, não houve menção a quando será enviado um emissário polonês a Israel, nem quem será nomeado.