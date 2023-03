Republicano Ron DeSantis diz poder derrotar Biden em 2024

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, afirma que pode vencer o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, nas eleições de 2024, conforme trechos de uma entrevista divulgados antecipadamente nesta quarta-feira (22).



"Tenho o que é necessário para ser presidente e posso vencer Biden", disse o governador da Flórida durante entrevista ao jornalista e apresentador britânico Piers Morgan, que vai ao ar na noite de quinta-feira (23) na TalkTV e na Fox News, segundo o New York Post.



DeSantis, de 44 anos, é a estrela em ascensão da direita americana mais conservadora e, embora ainda não tenha se candidatado à corrida pela Presidência, poucos duvidam de que o fará, em breve.



Na entrevista, ele pede um governo sem "dramas cotidianos" para os Estados Unidos, em um aparente ataque ao ex-presidente Donald Trump, que provavelmente será seu maior rival nas primárias republicanas.



Em 2018, DeSantis venceu a corrida para governador da Flórida com uma pequena margem sobre seu adversário democrata, após receber o endosso de Trump. Desde então, distanciou-se do ex-presidente e se tornou um dos rostos mais populares de seu partido, especialmente desde a pandemia da covid-19, quando se opôs às políticas de saúde de Biden.



Esse êxito se viu reforçado, nos últimos meses, graças às suas propostas conservadoras no campo da educação e da imigração.



Do lado democrata, Biden tem mostrado sua "intenção de voltar a concorrer", mas ainda não anunciou sua candidatura à reeleição.