Suposto traficante de drogas mexicano é preso na Guatemala a pedido dos EUA

A polícia da Guatemala prendeu nesta quarta-feira (22), a pedido dos Estados Unidos, um mexicano acusado de traficar "grandes" quantidades de metanfetamina, heroína e cocaína a esse país, informaram as autoridades guatemaltecas.



Pablo Tabares foi detido em uma operação em Tecún Umán, região de fronteira entre a Guatemala e o México, no sudoeste do país, disse a jornalistas o porta-voz da polícia, Edwin Monroy.



Tabares é o terceiro mexicano detido na Guatemala nos últimos cinco dias com pedidos de extradição pela Justiça americana.



O suposto traficante, de 47 anos, é "requisitado a comparecer em juízo" na Corte do Distrito Norte da Geórgia por delitos relacionados ao tráfico de drogas, acrescentou o porta-voz do Ministério Público, Moisés Ortiz.



Ortiz observou que "uma investigação das autoridades policiais identificou uma organização de tráfico de drogas com sede em Atlanta, Geórgia, responsável pela importação e distribuição de grandes quantidades de metanfetamina, heroína e cocaína no Distrito Norte da Geórgia".



"A investigação identificou Pablo Tabares (...) como um dos líderes da organização no México, responsável por fornecer e coordenar as atividades de narcotráfico", acrescentou.



Na sexta-feira passada, as forças antinarcóticos prenderam o mexicano Sergio Duarte (26) e a guatemalteca Ana Rubio (32), acusados de traficar fentanil para grupos criminosos no México, entre eles, o cartel de Sinaloa de Joaquín "Chapo" Guzmán, em prisão perpétua nos Estados Unidos.



Um dia depois, a polícia deteve Humberto Beltrán, cidadão mexicano, para fins de extradição, também acusado de tráfico de fentanil.



Cartéis internacionais usam a Guatemala e o resto da América Central - com a ajuda de narcotraficantes locais - para transportar drogas para o México e os Estados Unidos.



Segundo Washington, 90% da cocaína que entra em seu território passa pelo México e pela América Central em aviões, barcos e submarinos.