EUA oferece à Eslováquia um bilhão de dólares em armas por ajuda à Ucrânia

A Eslováquia disse nesta quarta-feira (22) que recebeu uma oferta de armas dos Estados Unidos de um bilhão de dólares (mais de 5,7 bilhões de reais), com desconto, como compensação por sua promessa de enviar 13 caças MiG-29 à Ucrânia.



"O valor deste material supera ligeiramente um bilhão de dólares (...) A Eslováquia pagaria cerca de 340 milhões de dólares em um período de três a quatro anos", escreveu o ministro da Defesa eslovaco, Jaroslav Nad, no Facebook.



A oferta inclui 12 novos helicópteros Bell AH-1Z Viper, com acessórios, formação para pilotos e técnicos; e mais de 500 mísseis AGM-114 Hellfire, detalhou.



A oferta foi feita em compensação pelos 13 caças que a Eslováquia prometeu à Ucrânia na sexta-feira. A chegada desses dispositivos à Ucrânia levará algumas semanas, segundo autoridades eslovacas.



Um dia antes, a Polônia, também membro da Otan, anunciou a entrega de mais quatro MiG-29 à Ucrânia.



Os caças a serem entregues à Ucrânia são aeronaves projetadas pelos soviéticos que os pilotos ucranianos podem usar imediatamente, sem treinamento adicional.