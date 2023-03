Presidente ucraniano Zelensky visita Bakhmut, após partida de Xi da Rússia

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky visitou nesta quarta-feira (22) posições militares nos arredores da cidade de Bakhmut, no front de batalha do leste do país, horas depois de Vladimir Putin se despedir do presidente chinês Xi Jinping após uma visita de três dias à Rússia.



Em Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ao menos uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas em um ataque russo contra um edifício residencial, segundo a prefeitura de cidade.



"Região de Donetsk. Posições do front do Exército ucraniano na área de Bakhmut. É um honra estar aqui hoje para recompensar nossos heróis. Estender-lhes as mãos e agradecer por protegerem a soberania de nosso país", disse Zelensky em uma mensagem nas redes sociais.



O vídeo divulgado pelo gabinete de Zelensky mostra o presidente reunindo-se com militares em um depósito e entregando condecorações.



As forças russas e ucranianas disputam há meses o controle de Bakhmut, nas mãos de Kiev, na batalha mais violenta desde o início da guerra no final de fevereiro do ano passado.



Kiev afirma que a luta por esta cidade industrial, que antes da guerra tinha uma população de cerca de 80.000 pessoas, é a chave para conter as forças russas ao longo de todo o front oriental.



Em uma mensagem separada, Zelensky detalhou que visitou soldados ucranianos feridos e, em um vídeo, ele aparece em um hospital no momento em que cumprimenta soldados.



- "Sério" agravamento -



Zelensky já havia visitado Bakhmut no final do ano passado, pouco antes de uma viagem histórica aos Estados Unidos, sua primeira ao exterior desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. No entanto, desde então, as forças russas avançaram rumo à tomada de Bakhmut.



Um assessor do líder da região ucraniana de Donetsk, designado pela Rússia, disse nesta quarta-feira que as forças russas estavam prestes a cortar as ligações rodoviárias da Ucrânia com a cidade.



"A cidade está praticamente bloqueada", disse Yan Gagin em comunicado divulgado por agências de notícias russas.



Zelensky também mostrou imagens do ataque de Zaporizhzhia: um projétil que atingiu um prédio residencial e uma grande coluna de fumaça preta subindo acima do prédio.



"Infelizmente, uma pessoa ferida, que estava em estado grave, morreu", disse o prefeito da cidade, Anatoliy Kurtiev, no Telegram, acrescentando que outras 25 pessoas foram hospitalizadas.



Zelensky chamou o ataque de "selvageria bestial" e disse que a Rússia estava tentando "destruir nossas cidades, nosso Estado, nosso povo".



A visita de Zelensky ocorreu horas depois de Xi Jinping deixar a Rússia após um encontro de cúpula com seu colega Vladimir Putin para mostrar unidade frente às potências ocidentais.



As duas nações, dispostas a combater a influência internacional americana, expressaram preocupação com a expansão da Otan e concordaram em aprofundar uma aliança que se estreitou desde a ofensiva da Rússia na Ucrânia.



A visita do líder chinês foi vista como um apoio a Putin, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por acusações de deportação ilegal de crianças ucranianas. O líder russo afirmou estar aberto a negociações com a Ucrânia e elogiou a proposta de paz de 12 pontos apresentada pela China, que apela ao diálogo e ao respeito pela soberania territorial de todos os países.



O presidente ucraniano afirmou que convidou a China para conversar, mas que ainda espera "uma resposta".



Na Rússia, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falou sobre o plano do Reino Unido de entregar munições com urânio empobrecido à Ucrânia, dizendo que isso significaria uma "séria" escalada do conflito.



Na segunda-feira, a vice-ministra da Defesa do Reino Unido, Annabel Goldi, disse que seu país planeja fornecer à Ucrânia munições que são "muito eficazes na destruição de tanques modernos e veículos blindados".