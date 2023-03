PF realiza operação contra criminosos que planejavam assassinar autoridades

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (22) uma operação para desmantelar uma organização criminosa que pretendia atacar e assassinar autoridades em cinco estados do país, anunciou a força de segurança.



"O objetivo é desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro", explicou a força em nota.



O senador Sérgio Moro afirmou ser um dos alvos do grupo criminoso e o associou a uma "retaliação" do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das organizações criminosas mais poderosas da América Latina.



Até agora, a PF não confirmou essa informação.



A Polícia Federal cumpre 11 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão na capital e nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraná, de onde Moro é oriundo.



Acrescentou na nota que "os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea, e os principais investigados se encontravam nos estados de São Paulo e Paraná".



O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que foi "foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos (dentre os quais um senador e um promotor de Justiça)", sem citar nomes.



"Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho", escreveu Dino em sua conta do Twitter.