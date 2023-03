Rússia adverte contra entrega de obuses com urânio empobrecido à Ucrânia

A entrega à Ucrânia por parte do Reino Unido de munições com urânio empobrecido, recentemente mencionada por uma autoridade britânica, significaria uma "séria" escalada do conflito - advertiu o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, nesta quarta-feira (22).



"É um passo para um agravamento adicional, um agravamento sério" do conflito, disse Lavrov em entrevista coletiva, mencionando, em particular, as consequências para a saúde da população e o risco de contaminação do solo.



Na segunda-feira (20), a vice-ministra britânica da Defesa, Annabel Goldi, disse que seu país planeja entregar obuses "com urânio empobrecido" para a Ucrânia.



"Essas munições são muito eficazes para destruir tanques e veículos blindados modernos", enfatizou.



Ontem, o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou "responder", se Londres fornecer essas munições à Ucrânia.



Também na terça-feira, a organização nuclear britânica Campaign for Nuclear Disarmament condenou a entrega desse tipo de munição, dizendo que isso causaria "mais um desastre ambiental e sanitário para quem está no centro do conflito".