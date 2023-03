Rússia quer modernizar a defesa aérea de Moscou

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigo, anunciou planos nesta quarta-feira (22) para modernizar a defesa antiaérea da capital Moscou, à medida que os ataques de drones ucranianos em território russo se multiplicam.



"Este ano completaremos a modernização do sistema de defesa antimísseis de Moscou", disse Shoigo, segundo as agências de notícias russas.



Segundo ele, entre outras coisas, serão formadas duas novas unidades de defesa aérea com sistemas de mísseis ar-terra S-350 de nova geração.



"Paralelamente, vamos concluir a construção de 621 infraestruturas militares para as necessidades da força aérea", acrescentou o ministro russo.



A capital russa nunca foi diretamente afetada por ataques desde o início do conflito na Ucrânia. No entanto, em fevereiro, um avião ucraniano caiu a cerca de 100 quilômetros de Moscou sem causar danos.



Em janeiro, imagens divulgadas nas redes sociais mostraram a instalação em Moscou dos sistemas Pantsir S-1, destinados à interceptação de mísseis de cruzeiro e balísticos.



Os ataques de drones se multiplicaram nos últimos meses no território russo e na anexada Crimeia, e várias bases aéreas russas - algumas a centenas de quilômetros do front - foram atacadas.



Nesta quarta-feira, os militares russos afirmaram que impediram um ataque de drone que não causou vítimas no porto de Sebastopol, na Crimeia.