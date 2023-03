Inflação retoma trajetória de alta no Reino Unido

A inflação retomou a trajetória de alta em fevereiro no Reino Unido, com o resultado de 10,4% em ritmo anual, contra 10,1% em janeiro, impulsionada pelos preços dos alimentos e das roupas, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



"Os preços das bebidas alcoólicas nos pubs e restaurantes contribuíram muito para a alta surpreendente, assim como os alimentos e bebidas não alcoólicas, que subiram no ritmo mais rápido em mais de 45 anos", disse Grant Fitzner, economista do ONS.



"A queda da inflação não é inevitável, temos que respeitar nosso plano de reduzir a inflação pela metade este ano", insistiu o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, em um comunicado, na véspera de uma decisão do Banco da Inglaterra (BoE) sobre as taxas de juros.



O BoE precisa atuar para acalmar a disparada dos preços em plena crise do custo de vida no Reino Unido e, ao mesmo tempo, não prejudicar o crescimento em um país à beira da recessão.



