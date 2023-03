Ataque de drones russos deixa três mortos na região de Kiev

Três pessoas morreram em um ataque russo com drones que atingiu uma escola profissionalizante na região de Kiev nesta quarta-feira (22), anunciou o Ministério de Situações de Emergência da Ucrânia (DSNS).



"Três pessoas morreram, duas estão feridas e uma foi resgatada. Quatro pessoas provavelmente estão sob os escombros", afirmou o DSNS em um balanço divulgado no Telegram.



A administração militar da região de Kiev informou o balanço de três vítimas fatias e sete feridos em um "endereço civil", sem revelar detalhes.



O ataque provocou muitos danos em uma escola de Rzhyshchiv, cidade que fica 80 km ao sul de Kiev, de acordo com o DSNS, que publicou fotografias dos prédios danificados.



O ataque "destruiu parcialmente" duas residências estudantes do Ensino Médio e um edifício com salas de aula, segundo o ministério.



A Rússia executou um ataque com drones de combate de fabricação iraniana na madrugada de quarta-feira, afirmou a Força Aérea ucraniana.



O ataque utilizou 21 drones que decolaram da região russa de Briansk, ao norte da Ucrânia.



Dezesseis aparelhos foram destruídos pela defesa antiaérea, de acordo com a Força Aérea de Kiev.



Também nesta quarta-feira, a Marinha da Rússia anunciou que impediu um ataque com drones contra o porto de Sebastopol, na península da Crimeia, anexada por Moscou.



"A Frota do Mar Negro impediu um ataque de drones contra Sebastopol", declarou o governador da cidade designado por Moscou, Mikhaiil Razvojayev. "Três aparelhos foram destruídos", acrescentou.



Razvojayev afirmou que a operação não provocou vítimas ou danos nos navios, mas que as explosões quebraram algumas janelas de edifícios próximos.



"A situação está sob controle", disse.



O ataque aconteceu menos de uma semana após a visita do presidente russo Vladimir Putin a esta península, anexada em 2014.



Na terça-feira, a Ucrânia anunciou a destruição de mísseis de cruzeiro russos em uma explosão na Crimeia, mas não assumiu a responsabilidade pela ação.