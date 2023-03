Presidente chinês deixa Moscou após reunião com Putin

O presidente da China, Xi Jinping, deixou Moscou na manhã desta quarta-feira após uma visita oficial em que se reuniu com o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin, com o objetivo de reforçar os vínculos entre os dois países.



O avião de Xi decolou do aeroporto moscovita de Vnukovo após uma cerimônia de despedida com uma guarda de honra e a execução dos hinos nacionais da Rússia e da China, informou a agência de notícias RIA Novosti.



Funcionários de alto escalão do governo russo compareceram à cerimônia.



Durante a visita, Putin e Xi destacaram uma "nova era" na relação entre os países e discutiram as propostas de Pequim para encerrar o conflito na Ucrânia.



A visita de Xi a Moscou foi interpretada como um apoio a Putin, que é alvo de uma ordem de detenção do Tribunal Penal Internacional por denúncias de deportação ilegal de menores de idade ucranianos.