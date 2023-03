'Preocupação' de China e Rússia com presença crescente da Otan na Ásia

Rússia e China estão "preocupadas" com a crescente presença da Otan na Ásia, disseram os presidentes de ambos os países em uma declaração comum assinada nesta terça-feira (21), após um encontro no Kremlin entre Vladimir Putin e Xi Jinping.



"As (duas) partes estão muito preocupadas com o reforço crescente dos vínculos entre a Otan e os países da região Ásia-Pacífico em relação a questões militares e de segurança", indicaram Putin e Xi, acusando a Aliança Atlântica de "minar a paz e a estabilidade regional".



Moscou e Pequim "são contra a formação de blocos fechados exclusivos na região da Ásia-Pacífico", destacaram, denunciando "a influência negativa da estratégia dos Estados Unidos, guiada por uma mentalidade da Guerra Fria (...) sobre a paz e estabilidade nessa região".



Rússia e China também demonstraram sua "forte preocupação" diante das eventuais "consequências e riscos para a estabilidade estratégica na região da Ásia-Pacífico" devido aos projetos de aliança entre EUA, Austrália e Reino Unido (AUKUS) para dotar a Austrália de submarinos de propulsão nuclear.



Moscou e Pequim "pedem firmemente aos membros dessa associação a cumprir estritamente seus compromissos sobre a não proliferação (...) e a apoiar a paz regional", declararam.