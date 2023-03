Rússia e China se manifestaram "preocupadas" com a presença crescente da Otan na Ásia, declararam os presidentes dos dois países em uma declaração comum assinada nesta terça-feira (21), após um encontro no Kremlin entre Vladimir Putin e Xi Jinping.



"As (duas) partes estão muito preocupadas com o reforço crescente dos vínculos entre a Otan e os países da região Ásia-Pacífico com relação a questões militares e de segurança", indicaram Putin e Xi Jinping, acusando a Aliança Atlântica de "minar a paz e a estabilidade regional".