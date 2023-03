Chega à França jornalista ex-refém de extremistas na África Ocidental

Após ser mantido em cativeiro durante quase dois anos por jihadistas na África Ocidental, o jornalista libertado Olivier Dubois chegou nesta terça-feira (21) à França, onde foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron e por seus familiares - acompanhou a AFP.



Vestido com uma camisa de mangas compridas e calça preta, com uma mochila no ombro, Dubois apareceu muito sorridente e em boa forma na base militar de Vélizy-Villacoublay, ao sudoeste de Paris, após um voo de cinco horas, procedente de Niamei.



A aliança jihadista Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, ligada à Al Qaeda, sequestrou Dubois, de 48 anos, em 8 de abril de 2021 em Gao, no norte do Mali, país da África Ocidental onde residia desde 2015.



Na segunda-feira (20), ele reapareceu no aeroporto da capital do Níger, junto com o americano também libertado Jeffery Woodke, um colaborador humanitário sequestrado neste último país em 14 de outubro.



"Me sinto cansado, mas estou bem", declarou o jornalista, visivelmente emocionado, ao descer do avião em Niamei.



"É incrível, para mim, estar aqui, livre", acrescentou.



A região do Sahel, onde fica o Níger, costuma ser palco de sequestros de ocidentais por grupos jihadistas. Seus ataques já deixaram centenas de mortos.



Embora as circunstâncias das libertações sejam desconhecidas, tanto a França quanto os Estados Unidos agradeceram às autoridades nigerianas pela ajuda.



O repórter, que colaborava com os meios de comunicação franceses Libération e Le Point, foi o último cidadão francês feito refém por uma organização não estatal, após a libertação, em outubro de 2020, de Sophie Pétronin. Ela também foi sequestrada no Mali.