Suicídio coletivo de família francesa na Suíça foi preparado e ensaiado

O suicídio coletivo de uma família francesa em Montreux, na Suíça, cujos cinco membros se jogaram do sétimo andar de um prédio, um após o outro, foi preparado e até ensaiado, revelou nesta terça-feira (21) o Ministério Público, que vai arquivar o caso.



Em 24 de março de 2022, o suicídio desta família que vivia de forma independente em um prédio elegante em Montreux, a poucos passos do cassino desta cidade chique à beira do Lago Léman, causou comoção.



O pai de 40 anos, sua esposa, a irmã gêmea da esposa e a filha de 8 anos do casal morreram. Apenas o filho adolescente sobreviveu à queda, mas ficou gravemente ferido e em coma.



Embora a investigação tenha demonstrado rapidamente que foi um suicídio, as conclusões do Ministério Público do cantão de Vaud revelam "que a mãe e a irmã tinham personalidades dominantes e possessivas, que contrastavam com um pai tímido".



Elas tinham "um forte controle sobre as crianças e as mantinham na crença de que o mundo era hostil a elas", acrescentou ela.



A família quase não tinha contato com o mundo exterior, os filhos estudavam em casa e apenas a irmã gêmea trabalhava regularmente.



Segundo a investigação, a família "preparou, ensaiou e organizou a sua partida para 'um mundo melhor'", sem marcar uma data precisa.



Nem a mãe nem a menina estavam registradas nos arquivos oficiais, mas o irmão mais velho deveria estar estudado em casa.



Aparentemente um procedimento de verificação realizado por dois policiais no dia 24 de março de 2022 pela manhã foi o que levou a família a proceder ao ato.