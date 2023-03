Biden declara hoje dois espaços naturais como monumentos nacionais

O presidente Joe Biden anuncia, nesta terça-feira (21), a designação de dois gigantescos espaços naturais nos estados de Nevada e Texas como monumentos nacionais, além de estudar a criação de um novo santuário marinho no Pacífico.



O anúncio de Biden foi antecipado pela Casa Branca antes do discurso do presidente em uma cerimônia no Departamento do Interior, na qual destacará as políticas de proteção ambiental implementadas por seu governo.



A medida chega uma semana depois de o governo ter dado sinal verde para o gigantesco projeto de perfuração de petróleo Willow, em uma zona remota do Alasca. A decisão gerou críticas entre seus correligionários da ala mais progressista do Partido Democrata.



A Casa Branca disse que Biden criará o Monumento Nacional Avi Kwa Ame, em Nevada, e o Monumento Nacional Castner Range, no Texas, protegendo cerca de 2.030 quilômetros quadrados de terras públicas.



"Também instruirá o secretário de Comércio para que estude a possibilidade de iniciar a designação de um novo Santuário Marinho Nacional nos próximos 30 dias para proteger todas as águas dos Estados Unidos ao redor das ilhas remotas do Pacífico", disse a assessoria de imprensa da Casa Branca.



De acordo com um porta-voz, Biden destacará sua "ação histórica" em matéria ambiental, que inclui a proteção de mais zonas terrestres e marítimas em seu primeiro ano do que já feito por qualquer outro presidente desde John F. Kennedy, na década de 1960.