Primeiro-ministro japonês visita a cidade ucraniana de Bucha

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, chegou à Ucrânia nesta terça-feira (21) e visitou a cidade mártir de Bucha, nas proximidades de Kiev, símbolo das atrocidades da ocupação russa.



Kishida viajou para Bucha de trem, logo após sua chegada a Kiev pelo mesmo meio de transporte.



O primeiro-ministro japonês também tem uma reunião programada com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Kishida era o único líder do G7 que não havia viajado à capital da Ucrânia desde o início do conflito em fevereiro de 2022.



A Ucrânia celebrou a "visita histórica" de Kishida como um "gesto de solidariedade" do país asiático.



"Esta visita histórica é um gesto de solidariedade e de forte cooperação entre a Ucrânia e o Japão. Somos gratos ao Japão por seu sólido apoio e contribuição para nossa futura vitória", tuitou a primeira vice-ministra das Relações Exteriores, Emine Dzheppar.



A visita acontece no momento em que o presidente da China, Xi Jinping, está em Moscou e se reúne com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para abordar o conflito na Ucrânia.



O Japão anunciou em fevereiro uma oferta de ajuda de 5,5 bilhões de dólares à Ucrânia, depois de enviar assistência humanitária e emergência.



O governo japonês não ofereceu apoio militar até o momento porque a Constituição pacifista do país limita a ação de suas Forças Armadas a missões de defesa.