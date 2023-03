Biden usa veto pela primeira vez contra projeto de lei dos republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou seu poder de veto pela primeira vez desde que chegou à Casa Branca para rechaçar um projeto de lei dos republicanos.



A oposição tenta derrubar uma norma aprovada pelos democratas, segundo a qual os gestores de fundos de pensão têm que considerar temas ambientais e sociais no momento de escolher seus investimentos.



Biden, por sua vez, escreveu no Twitter que isso ameaçaria as "economias para as aposentadorias ao tornar ilegal considerar os fatores de risco".



Os republicanos assinalam que as chamadas políticas ESG - na sigla em inglês, que representam o compromisso com a questão Ambiental, Social e de Governança - como uma interferência política.



"O gestor de seu plano deveria ser capaz de proteger suas economias conquistadas com tanto esforço, quer a deputada Marjorie Taylor Greene goste ou não", disse Biden, em referência a uma congressista republicana radical.



Em resposta, o líder republicano na Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, denunciou que Biden "quer que Wall Street use o dinheiro gasto com o suor do rosto, não para fazer crescer suas economias, mas para financiar uma agenda política de extrema esquerda".



Os conservadores aproveitaram sua maioria na Câmara para aprovar o projeto de lei.



No Senado, onde os democratas têm uma pequena maioria, mesmo com três abstenções e dois membros do partido se juntando aos republicanos, o quórum foi suficiente para enviar o projeto de lei à Biden.



Os defensores da proposta acreditam que as políticas ESG respondem às preocupações sociais da esquerda e não devem ser levadas em consideração para transações financeiras.



Os democratas, em contrapartida, enfatizaram que a política é neutra sobre como os fatores ESG são levados em consideração, desde que o fundo de investimento cumpra suas obrigações com seus beneficiários.



O texto vetado na segunda-feira havia sido amplamente criticado por organizações ambientalistas.