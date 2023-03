UE anuncia ajuda de 1 bilhão de euros à Turquia após terremoto

A União Europeia anunciou nesta segunda-feira (20) um pacote de ajuda de 1 bilhão de euros (em torno de 5,6 bilhões de reais) para ajudar a Turquia a se recuperar do terremoto que devastou regiões do país em fevereiro.



A presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula von der Leyen, anunciou ainda um pacote de ajuda humanitária de 108 milhões de euros (605 milhões de reais) para a Síria, que também foi fortemente atingida pelos tremores.



A UE organiza nesta segunda-feira uma conferência internacional para arrecadar fundos de auxílio às vítimas do terremoto que deixou mais de 50.000 mortos nos dois países afetados.



O cenário se agravou na semana passada, quando alagamentos atingiram locais ocupados por pessoas desabrigadas e deixaram 14 mortos.



Na primeira sessão do encontro, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, participou por videoconferência e analisou que os danos provocados pelo terremoto poderiam chegar a US$ 104 bilhões (aproximadamente R$ 548 bilhões).



Um estudo preliminar da ONU havia estimado este valor em US$ 100 bilhões de dólares (cerca de 527 bilhões).



"Entendemos que o custo do terremoto chegará a cerca de US$ 104 bilhões. Independentemente de sua posição econômica, é impossível para qualquer país enfrentar sozinho um desastre dessa magnitude", disse Erdogan.



O Ministério das Relações Exteriores na Síria lamentou em uma nota oficial que representantes do governo e entidades humanitárias sírias não foram autorizados a participar do encontro em Bruxelas.



A Síria também criticou a organização do evento "sem coordenação com o governo sírio, que representa o país onde ocorreu o desastre" e reforçou que não foi convidada a "participar de suas atividades".