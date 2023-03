Relações com a África são 'prioridade' para Moscou, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (20) que as relações com os países africanos são uma "prioridade", especialmente quando Moscou busca novos parceiros para driblar as sanções internacionais devido ao conflito na Ucrânia.



"Quero destacar que o nosso país sempre deu e continuará dando prioridade à cooperação com os Estados africanos", disse Putin em discurso a representantes africanos.



Putin também disse que a Rússia, como a África, "defende os valores morais tradicionais" ao resistir à "ideologia neocolonial imposta pelo exterior".



O presidente russo prometeu fornecer grãos aos "países mais necessitados da África", mesmo que o acordo sobre a exportação de grãos ucranianos não seja prorrogado por dois meses.



Em um cenário de sanções ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia, Moscou está atualmente buscando apoio na Ásia e na África, onde a maioria dos países não condenou abertamente a intervenção militar russa.



Nos últimos anos, a Rússia multiplicou suas iniciativas no continente africano, para se posicionar como alternativa às ex-potências coloniais.



Moscou assinou inúmeras colaborações econômicas e militares e o grupo paramilitar russo Wagner se estabeleceu em vários países.