Ucrania pede a Xi Jinping para utilizar sua 'influência' sobre Putin

O governo de Kiev espera que o presidente chinês Xi Jinping utilize sua "influência" sobre o homólogo russo Vladimir Putin, durante uma visita a Moscou, para "acabar" com a invasão russa da Ucrânia, afirmou o porta-voz da diplomacia ucraniana.



"A Ucrânia observa de perto a visita do presidente chinês à Rússia. Esperamos que Pequim utilize sua influência sobre Moscou para acabar com a guerra de agressão contra a Ucrânia", declarou Oleg Nikolenko.



Xi Jinping chegou nesta segunda-feira a Moscou para uma visita oficial de três dias.



De acordo com o Kremlin, Xi e Putin, que terão um encontro informal nesta segunda-feira e discussões oficiais na terça-feira. Conversarão sobre o plano apresentado no mês passado por Pequim para solucionar o conflito com a Ucrânia.



A China não condenou publicamente a ofensiva da Rússia, uma postura criticada pelos países ocidentais.