O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu neste domingo (19) ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, um "consenso" sobre a controversa reforma do sistema de Justiça de Israel, de acordo com um comunicado da Casa Branca.



Durante uma ligação telefônica com o primeiro-ministro, Biden enfatizou que a reforma deve respeitar os valores democráticos fundamentais, afirmou a Presidência dos Estados Unidos.