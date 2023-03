A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, celebraram neste domingo (19) a compra do banco Credit Suisse pelo maior banco suíço, o UBS.



"Estamos satisfeitos com os anúncios feitos hoje pelas autoridades suíças para apoiar a estabilidade financeira", disseram em comunicado conjunto as duas autoridades, no qual indicaram que haviam "apoiado" a operação.



CREDIT SUISSE GROUP



UBS GROUP AG