Presidente egípcio recebe enviado especial de Putin para o Oriente Médio

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, recebeu neste domingo (19) uma delegação russa liderada pelo enviado especial do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o Oriente Médio.



Mikhail Bogdanov, que também é vice-ministro das Relações Exteriores, estava acompanhado pelo vice-primeiro-ministro russo, Denis Manturov, disse o gabinete do presidente egípcio em um comunicado.



Ambas as partes "reiteraram seu compromisso mútuo de fortalecer suas relações", especialmente nos setores econômico e industrial, e deram destaque à primeira usina nuclear do Egito que está sendo construída pela empresa russa Rosatom há vários meses.



Dependentes dos grãos ou armas russas, a maioria das capitais árabes até agora não se posicionou sobre o conflito na Ucrânia, em um movimento que visa preservar as relações com a Rússia, sem afetar sua imagem perante os Estados Unidos, que apoiam Kiev.



O Egito, maior importador de trigo do mundo - grão proveniente, sobretudo, da Rússia e da Ucrânia -, está determinado a preservar suas relações com o governo russo.



Em 9 de março, Al-Sisi e Putin já haviam conversado por telefone para preparar uma "comissão intergovernamental bilateral no Cairo", segundo o Kremlin.



No entanto, no final de fevereiro, na capital egípcia, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, lembrou que o Egito havia votado nas Nações Unidas "para condenar a invasão russa e rejeitar as tentativas da Rússia de anexar ilegalmente setores da Ucrânia", o que considerou como "uma forte manifestação" do governo egípcio.