Arábia Saudita convida presidente do Irã para visita ao país

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, agradeceu neste domingo (19) pelo convite recebido do rei Salman, da Arábia Saudita, para visitar Riade e selar a aproximação entre os dois países, disse uma autoridade presidencial iraniana.



"Em uma carta dirigida ao presidente Raisi, o rei Salman, da Arábia Saudita, deu as boas-vindas ao acordo alcançado entre os dois países irmãos, convidou-o para ir a Riade e pediu uma forte cooperação econômica e regional", afirmou seu vice-chefe de gabinete, Mohammad Jamshidi, no Twitter, acrescentando que Raisi "agradeceu pelo convite".



Ambos os países anunciaram, em 10 de março, sua decisão de restabelecer relações diplomáticas dentro de dois meses, após as conversas realizadas na China.



Arábia Saudita (sunita) e Irã (xiita) romperam relações em 2016, depois que manifestantes iranianos atacaram missões diplomáticas sauditas na esteira da execução, por parte de Riade, de um proeminente clérigo xiita.



O acordo entre as duas potências rivais do Oriente Médio inclui a reabertura mútua de embaixadas, assim como o compromisso de cada uma de respeitar a soberania da outra e de não interferir em seus "assuntos internos".