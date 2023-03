As autoridades ucranianas de Mariupol denunciaram a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à cidade portuária, que caiu sob o controle de Moscou em maio de 2022 após um longo cerco.



"O criminoso internacional Putin visitou, à noite, a Mariupol ocupada, provavelmente para não ver, à luz do dia, a cidade assassinada por sua 'libertação'", escreveu a Câmara Municipal no Telegram.



O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhailo Podoliak, também criticou a visita surpresa de Putin.



"O criminoso sempre volta à cena do crime (...) o assassino de milhares de famílias de Mariupol veio admirar as ruínas da cidade e (seus) túmulos. Cinismo e falta de remorso", tuitou Podoliak.