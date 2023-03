Pelo menos 19 pessoas morreram, e 12 ficaram gravemente feridas, em Bangladesh no domingo (19), quando um ônibus se chocou contra uma grade e caiu em uma vala, anunciou a polícia.



"O balanço subiu para 19 mortos. Pelo menos 12 pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital Universitário de Daca, na capital", disse o chefe da polícia local, Massud Alam, à AFP.



O acidente ocorreu em Shibchar, um distrito no sul do país.