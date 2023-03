Papa recebe refugiados que chegaram à Europa por 'corredores humanitários'

O Papa Francisco deu as boas-vindas neste sábado (18) a milhares de refugiados que chegaram à Europa com a ajuda de organizações cristãs, reconhecendo as dificuldades do trajeto e celebrando o desejo dos migrantes de viverem "sem medo ou insegurança".



O pontífice de 86 anos também agradeceu às pessoas que ajudaram os refugiados a se estabelecerem em sua nova vida, dizendo que "o acolhimento é o primeiro passo para a paz".



"Estou feliz por encontrar tantos refugiados e suas famílias (...) cada um de vocês merece atenção pela dura história que têm vivido", disse o papa argentino.



Cerca de 6.000 migrantes participaram do encontro.



Os corredores humanitários foram criados para oferecer uma alternativa à perigosa viagem pelo Mar Mediterrâneo.



Administrados por associações cristãs desde 2016, foram implementados pela Comunidade de Santo Egídio, na Itália, e posteriormente, se espalharam para a França e Bélgica.



Através de vistos emitidos pelos governos europeus para pessoas em situação de vulnerabilidade, as instituições voluntárias passam a atuar, principalmente, na chegada destes migrantes na continente europeu, fornecendo alojamento, acesso a cursos de idiomas e auxílio na solicitação de asilo.



A iniciativa beneficia cidadãos da Síria, Iraque, Afeganistão, Somália, Sudão do Sul, Líbia e Ucrânia, entre outros países.