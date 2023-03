Ativistas pró-Kremlin protestam em Moscou ante embaixadas de países 'hostis'

Ativistas pró-Kremlin protestaram, neste sábado (18), em frente às embaixadas de 20 países em Moscou, consideradas "hostis" pelo governo russo, para marcar o nono aniversário da anexação da Crimeia - anunciou um movimento de jovens.



Esses países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido e França, "apoiam a Ucrânia (...) e entregam ativamente armas letais ao regime ucraniano", explicou o movimento "Molodaia Gvardia" ("A Jovem Guarda") em um comunicado.



A manifestação em frente à embaixada americana reuniu cerca de 400 militantes que exibiam faixas com dizeres como "Os Estados Unidos semeia a morte" e "Crimeia com a Rússia para sempre", observou um correspondente da AFP.



Cerca de 200 pessoas estiveram diante da embaixada britânica, segundo um jornalista da AFP.



De acordo com o movimento, cerca de cinco mil militantes pró-Kremlin participaram do ato.



Em 18 de março de 2014, a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia, após um referendo não reconhecido por Kiev e pela comunidade internacional.



A anexação da Rússia provocou uma onda de sanções internacionais, que foram drasticamente endurecidas desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.