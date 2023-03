Ucrânia sofre novos ataques com drones, diz Exército

A Ucrânia informou neste sábado (18) que sofreu uma nova onda de ataques de drones, com alguns deles atingindo áreas que estiveram quase à margem do conflito, como a região de Lviv, no oeste do país.



A Rússia ataca a Ucrânia, rotineiramente, com mísseis, artilharia e drones. Muitas vezes, esses ataques causam quedas de energia que afetam civis, que ficam sem aquecimento e sem água corrente.



"Por volta das 21h do dia 17 de março de 2023, o invasor russo atacou a Ucrânia com drones 'kamikazes' de fabricação iraniana do tipo informou a Força Aérea no Telegram, acrescentando que 11 do total de 16 aeronaves foram destruídas.



Segundo a Força Aérea, a ofensiva partiu do Mar de Azov e da região russa de Briansk, na fronteira.



"Por volta de 1h da madrugada, nossa região foi atacada por drones 'kamikazes' do tipo Shahed 136. De acordo com informações preliminares, eram seis", disse o governador regional de Lviv, Maksym Kozytski.



Na zona sudeste, na região de Dnipropetrovsk, três drones foram abatidos, relatou o diretor do conselho regional, Mykola Lukashuk.



"Outros dois alcançaram uma instalação crítica de infraestrutura em Novomoskovsk", completou Lukashuk.



Segundo ele, o ataque causou um incêndio e danos "significativos".



Os drones também atingiram a capital do país, Kiev, de acordo com a administração da cidade, sem causar danos.